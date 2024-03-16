俄國大選投票首日 蒲亭矢言強勢回應烏克蘭襲擊

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天矢言以強硬的軍事行動回應烏克蘭在俄國邊境發動的一連串襲擊；他說，烏克蘭企圖透過這些攻擊妨礙他在週末總統大選中贏得連任。

法新社報導，俄羅斯從今天起展開3天大選，連遭俄國占領的烏克蘭領土都要投票，而反對派候選人都未獲准參選。

蒲亭在投票首日於安全委員會發表演說，承諾嚴厲回應烏克蘭在貝爾哥羅德州（Belgorod）和庫斯克州（Kursk）等邊境地區發動的一波致命空襲，這兩個地區近日也發生親烏克蘭武裝團體與俄方激鬥。

長年執政的蒲亭在國營電視台轉播的演說中表示：「這些敵方襲擊不能也不會不受懲罰。」

71歲的蒲亭還說：「這是企圖干預總統選舉。」

蒲亭自1999年末開始掌權，若他贏得這次大選，將繼續執政到2030年。

俄國克里姆林宮發布的影像顯示，蒲亭用辦公室電腦線上投票，並在矢言反擊烏克蘭後向攝影機揮手；與此同時，俄軍在烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odesa）的攻擊造成至少19人喪命。

蒲亭在這次大選中毫無敵手，當局已禁止兩名反對俄烏戰爭的候選人參選。蒲亭頭號政敵納瓦尼（Alexei Navalny）上月16日才剛於北極監獄猝逝，死因不明。

俄國當局鼓勵俄羅斯人基於愛國義務出來投票，克里姆林宮表示，這次大選將證明舉國支持蒲亭對烏克蘭採取的軍事行動。

法新社記者在首都莫斯科的投票所訪問支持蒲亭的俄羅斯人，但也聽到選民說，他們是被迫出來投票。

23歲的芭蕾舞者娜德茲妲（Nadezhda）說：「如果我不出來投票，就會惹上麻煩…多數年輕人都知道反正自己無能為力，什麼都改變不了。」

投票首日發生了數起破壞投票所的事件，至少9人因把染料倒入票匭和縱火襲擊被逮捕。

目前不清楚多地一連串投票所破壞事件是經過協調的抗議選舉行動，還是各自獨立的單一事件。

俄羅斯聲稱已併吞的5個烏克蘭東部被占領地區也舉行了投票，包括克里米亞半島（Crimean peninsula）。

在烏克蘭南部遭占領的斯卡多夫斯克市（Skadovsk），俄國扶植的官員說，有人在投票所引爆了爆炸裝置，但無人傷亡。

基輔當局表示，在烏克蘭東部與克里米亞舉辦選舉是「非法」行為；聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和超過50個成員國也譴責俄國行徑。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130316