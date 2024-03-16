教宗方濟各自傳談軼聞趣事 稱無意引退尚能履行職務

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（中央社梵蒂岡15日綜合外電報導）教宗方濟各在即將問世的自傳中回顧漫長的一生，包括曾對美麗的女子感到著迷，到他在阿根廷獨裁統治期間擔任樞機主教。他表示無意引退，也認為目前身體狀況足以繼續履行教宗牧職。

法新社報導，現年87歲的教宗方濟各（Pope Francis）在《生平：我在歷史中的經歷》（Life: My Story Through History，暫譯）以說故事的方式開玩笑，並分享影響他人生良多的軼聞趣事。

方濟各的第1任女友在電影院工作，她並未阻止本名為伯格里奧的方濟各報名天主教的神學院。

方濟各在擔任實習神職人員期間，有次參加叔叔的婚禮，被一名漂亮的女孩迷住，「那一週我的腦海全是她的身影，使我很難專心禱告。幸運的是那些都過去了，我的身體和心靈能完全投入聖召」。

這本書是教宗與義大利媒體記者拉戈納（Fabio Marchese Ragona）合著，預計本月19日在歐美地區上市。不過，義大利晚郵報提前在14日公布書中幾個段落。

教宗還談到他熱愛的另一項事物：足球。教宗在自傳中利用一整章的篇幅談論阿根廷足球巨星馬拉度納（Diego Maradona）。馬拉度納1986年在世足賽對上英格蘭隊時，以頗具爭議的「上帝之手」進球奪冠。

方濟各回憶說：「幾年前我在梵諦岡接見馬拉度納時，我打趣地問他說，『那麼，犯罪的是哪一隻手呢？』」

教宗方濟各去年底批准同性伴侶在特定條件下可獲教會祝福，並在今年1月中為這項里程碑的決定辯護，還說天主教會裡抵制這項決定的人是出於不了解，才會落入「錯誤定見」。

如今，他不把「摧毀教宗」的指控當作一回事，也不理會那些最惡毒的羞辱。

教宗方濟各語帶嘲諷地說：「如果我仔細閱讀關於我的所有言論和文章，我可能需要每週看一次心理醫生！」

儘管教宗方濟各的健康每況愈下，但他堅稱「沒有足夠嚴重的理由使我考慮引退」。他也說，引退是一種「遙遠的可能性」，只有在「身體面臨嚴重障礙」的情況下才會考慮。

教宗目前沒有放慢腳步的跡象。儘管他去年剛動完腹部手術，且在最近數月支氣管炎反覆發作，但教宗的行程仍排得滿檔，他夏季末將前往亞洲展開長途旅行。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130316