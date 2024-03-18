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日本東京2023年拾獲逾9億元現金 創歷史新高

2024/3/18 13:41
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本東京都2023年被民眾拾獲的遺失現金總額高達約44億日圓（約新台幣9億3300萬元），創歷史新高紀錄，其中單筆遺失現金高達約1680萬日圓，已順利返還失主。

日本富士新聞網報導，2023年在東京都被拾獲的遺失現金，總計有創紀錄的44億636萬7594日圓被送交警視廳，這個數字在日本相當於中6次約7億日圓樂透。

遺失現金中單筆最高金額為1680萬日圓，被民眾在新宿區一棟建物內拾獲後送交警方，最後順利物歸原主。

如果失主一直未現身的話該怎麼辦？根據日本法令，若過了3個月失主仍未出面領回的話，將可由拾獲人擁有；如果拾獲人不想主張這項權利的話，那遺失現金就會成為東京都政府的收入。

以2023年為例，遺失現金總額約44億日圓中，有約32億3000萬日圓物歸原主，另有約5億9600日圓成為東京都政府收入，剩下的約6億日圓應該就是歸拾獲人所有。

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至於這些被拾獲的現金究竟是怎麼遺失的，已知單筆金額排名前幾名都是放在包包內遺失，而且場所大多不是在戶外、而是在建物或大眾交通工具內。

被問到在這個「無現金時代」，遺失現金總額為何還會創新高？警視廳表示，雖不清楚現金遺失跟無現金化之間的因果關係，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後人流增加是造成這種情況的原因。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130318

#日本
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#警視廳
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