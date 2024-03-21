柏金包買不到 消費者遭愛馬仕「拒賣」在美集體提告

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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）渴望擁有限量柏金包的時尚達人正在美國加州控告愛馬仕（Hermes），因為愛馬仕告訴他們，要想買這款人氣手工包，得先買些其他奢侈品才行。

法新社報導，這起集體訴訟指控，潛在顧客必須砸下數以萬計美元購買圍巾、鞋子和皮帶，才有機會買到超人氣的柏金包。

其中一名原告卡巴葉瑞（Tina Cavalleri）表示，她2022年詢問愛馬仕能不能買個柏金包，這家法國公司卻跟她說，「特製包要留給『一直支持我們生意的客戶』」。

另一名原告格里諾加（Mark Glinoga）去年也想買一個柏金包，「但被告的銷售人員建議購買附加產品，才有可能買到柏金包」。

這款限量手工皮包是為已故法英混血女星珍柏金（Jane Birkin）量身打造，現在已成奢華和獨特的代名詞，價格從1萬至逾100萬美元不等。

訴訟書寫道：「大部分消費者永遠不會在愛馬仕零售店看到柏金包，只有被認為配得上購買的顧客，才會（在私人房間）看到柏金包。」

訴訟書寫道，銷售人員販售柏金包沒有佣金，賣其他愛馬仕商品則可拿到3%佣金，「被告指示他們利用柏金包，來強迫消費者購買附加產品」。

訴訟聲稱此舉人為提高了產品的實際價格，違反了反壟斷法。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130321