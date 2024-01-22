百大奢侈品企業2022年銷售3470億美元 年增13.4%

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（中央社記者張璦台北22日電）精品消費客群無懼通膨影響，根據勤業眾信今天發布最新「全球奢侈品力量」報告，百大奢侈品企業在2022年創造3470億美元的營收，年成長13.4%，其中，老字號品牌路易威登（LVMH）、開雲（Kering）穩坐前2名。

勤業眾信聯合會計師事務所今天發布「2023全球奢侈品力量」報告（Global Powers of Luxury Goods 2023），內容指出，全球奢侈品產業不畏通膨與高利率、持續強勁成長，百大奢侈品企業在2022年創造3470億美元銷售額，較2021年成長13.4%。

隨消費者購物及跨國旅遊需求回歸，2022年百大奢侈品企業中，高達9成、91家營收為正成長，2021年及2020年分別為72家和23家。

進一步觀察2022年前10大奢侈品企業排行榜，路易威登（LVMH）與開雲（Kering）持續穩坐前2名寶座，奢侈品銷售額分別達598.69億美元、213.94億美元。

歷峰（Richemont）從2021年的第6名，上升至2022年的第3名；雅詩蘭黛（Estée Lauder）下滑1名至第4名；香奈兒（CHANEL）、萊雅（L’Oréal）分居第5、6名；周大福則以41.1%的奢侈品銷售成長率，排名上升1名至第7名，驅動成長的主因是新店面開張，和疫後復甦提升民眾購買黃金的意願。

同時，愛馬仕（Hermès）、勞力士（Rolex）分居第8、9名；PVH Corp.旗下品牌包含Tommy Hilfiger、Calvin Klein，在2022年推出電商策略，帶動線上通路業績成長30%，奢侈品銷售成長率33.3%，重返第10名。

展望未來，勤業眾信認為，奢侈品產業發展有2大重點趨勢，首先是AI賦能，比如2023年LVMH宣布與遊戲公司合作，提供模擬試衣間、360度產品輪播、擴增實境等創新且沉浸式的產品探索體驗。

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勤業眾信表示，生成式AI的興起，將為消費者提供個人化推薦、自動生成文案、優化商品庫存管理、供應鏈資源配置等應用，推升奢侈品產業價值。

第二，奢侈品企業將ESG、二手轉售納入品牌核心策略，勤業眾信表示，這意味時尚產業需調整生產及整體營運流程，降低對環境的負面影響，且為嚴防企業「漂綠」行銷，歐盟祭出更嚴格的法規及標準，並透過數位產品護照（Digital product passports），以追蹤從原物料、水資源、能源使用、工廠、運輸等各環節的碳足跡，提升整個產品生命週期的透明度並高效落實永續治理。（編輯：張均懋）1130122