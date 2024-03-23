首都機場百廢待舉 瓜地馬拉向國際求援整建

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市22日專電）瓜地馬拉首都機場拉奧羅拉國際機場，長久以來設備老舊，新任總統阿雷瓦洛下令總體檢，發現機場半數廁所及電梯、手扶梯、行李轉盤，甚至安檢掃瞄系統均無法正常運作，瓜國政府因此向國際求援，希望協助改善。

位於瓜地馬拉首都的拉奧羅拉國際機場（La Aurora International Airport），因設備老舊故障頻傳，新任總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）最近下令總體檢，發現問題叢生，不僅機場半數廁所、電梯、手扶梯、行李轉盤及安檢系統等無法正常運作，甚至新採購的電扶梯也因長度過短，無法安裝。

重新整頓國家門面的國際機場，是阿雷瓦洛新政府首要的施政目標之一，因為該機場的管理問題，已經嚴重影響到飛安。

拉奧羅拉機場目前每天可以運輸的旅客量，只有1萬至1萬2000人之間，一年最多300萬人次。儘管機場量能不足，仍時常無預警停水停電，且設施長期故障無法使用，旅客得忍受環境髒亂以及動線不便。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，前任民航局長以800萬瓜幣（約新台幣3200萬元）採購電梯及手扶梯，但機場卻沒有提出採購規格，導致新購置的手扶梯尺寸不合，長度比實際需求短了20%，根本無法裝設，只能棄置一旁。

此外，班機時常發生起降誤點，問題出在機場無法確保跑道淨空，時常有動物，或是不相干人士出現於跑道上。同時還有飛機經常佔用跑道進行維修，導致國際班機大量誤點。瓜國新政府上台後，已將原民航局長撤職，並將機場亂象的責任歸咎於前政府的貪腐問題。

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瓜地馬拉「時報」（La Hora）報導，瓜地馬拉交通部長戴拉維加（Jazmin de la Vega）公開表示，希望透過國際支援和捐助，在拉奧羅拉國際機場安裝電梯、升降機和行李輸送帶。美國已率先響應，捐贈通關系統以及相關設施給瓜方。

阿雷瓦洛正尋求和歐盟合作，希望吸引歐洲業者前來瓜國，進行大型合作投資，其中協助整建拉奧羅拉國際機場就是計畫之一。新任民航局長將在1個月內公布人選，未來考慮委託民間公司企業來經營機場，改善機場安全與運作模式。（編輯：陳慧萍）1130323