印度增加軍艦部署 因應海盜與中國海軍活動

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（中央社記者林行健新德里24日專電）印度媒體今天報導，印度海軍在印度洋海域部署了11艘潛艦，以及35艘水面艦，以因應海盜與中國海軍活動漸趨頻繁的局勢。

印度「德干前鋒報」（Deccan Herald）引述印度海軍參謀長庫瑪（R. Hari Kumar）報導，印度有11艘潛艦、35艘水面艦以及5架巡邏機正在周邊海域執勤。

庫瑪表示，有10艘軍艦部署在印度的西海岸，直到商業航運恢復安全為止，但未提及其餘軍艦位在何處。

報導指出，其餘軍艦部署在孟加拉灣（Bay Of Bengal）及印度洋南部，以因應中國海軍在印度洋頻繁出沒。

報導說，多達13艘中國船艦正在印度洋航行，其中包括6艘中國海軍軍艦及1艘衛星追蹤艦。中國潛艦也不時通過印度洋海域。

此外，報導引述不具名海軍高層稱，就印度出動的潛艦數目而言，目前11艘可能是印度有史以來最多的一次。

昨天是印度海軍執行代號「桑卡普行動」（Operation Sankalp）海事安全任務的第100天。

「桑卡普行動」是為應對阿拉伯海、亞丁灣以及索馬利亞東岸一帶，因以哈戰爭而死灰復燃的海盜活動。

庫瑪說，印度海軍將繼續打擊海盜，並確保印度洋海域的自由、開放、包容性和法治秩序。

印度國防部昨天也發布新聞稿，表示在這100天期間，印度海軍處理18起海盜事件，拯救超過110人的生命、護送了150萬噸關鍵貨物，執行近1000次登船任務、搜出逾3000公斤毒品。（編輯：張芷瑄）1130324