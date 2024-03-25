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洛興雅難民船印尼外海翻覆 發現5具屍體

2024/3/25 13:45
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（中央社印尼美拉務25日綜合外電報導）聯合國官員今天說，一艘據信載有約150人的船隻上週翻覆，至少已有5名少數民族洛興雅（Rohingya）難民的屍體在印尼西端外海被發現。

以穆斯林為主的洛興雅人在緬甸遭受嚴重迫害，每年都有數以千計人冒著生命危險踏上漫長而昂貴的海上旅程，乘坐脆弱的船隻，試圖前往馬來西亞或印尼。

雖有一些倖存者通報，當他們的船和另一艘試圖來援的船數天前傾覆時，有數十人被沖走，印尼救援人員仍在本月22日救起75人後取消搜索其餘洛興雅難民的行動。

地方當局昨天證實已找到4具屍體。聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）官員拉曼（Faisal Rahman）告訴法新社：「又發現1具屍體。」

難民署在印尼的發言人蘇里尤諾（Mitra Suryono）說，在蘇門答臘北端的亞齊查亞區（Aceh Jaya）外海發現4具屍體，在西亞齊（West Aceh）發現了1具。船隻是在距離海岸30公里的地方翻覆。

西亞齊警察局副局長伊斯瓦胡迪（Iswahyudi）告訴法新社，第5具屍體是漁民昨天晚上發現的1名男子。

印尼當局本月21日戲劇性地救起69名洛興雅人，他們在船隻翻覆前已在海上漂流數週，許多人被發現緊緊抓住翻覆船隻的船體。另有6人在本月20日被漁民救起。

聯合國難民署統計，從去年11月中到今年1月底，共有1752名洛興雅難民在印尼亞齊省和北蘇門答臘省上岸，大部分是婦女和兒童。

難民署表示，這是自2015年以來湧入印尼的最大規模難民潮，原因是孟加拉骯髒的難民營條件惡化，以及洛興雅人在緬甸持續遭受暴力威脅。（譯者：林沂鋒/核稿：曾依璇）1130325

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