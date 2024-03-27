聯合國調查：臉書仇恨洛興雅言論 緬甸軍方背後搞鬼

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（中央社日內瓦27日綜合外電報導）聯合國調查發現，緬甸軍方2017年對以穆斯林為主的洛興雅（Rohingya）少數族裔進行大規模鎮壓前，在數十個看似不相干的臉書專頁散布針對洛興雅人的仇恨言論。

法新社報導，在數十萬洛興雅人因鎮壓行動被迫逃往孟加拉前，臉書（Facebook）一直被指控協助傳播大量針對洛興雅人的仇恨言論。

洛興雅難民於2021年底控告臉書，聲稱臉書未能阻止針對他們的仇恨言論，並且索賠1500億美元。

現在，聯合國緬甸問題獨立調查機制（Independent Investigative Mechanism for Myanmar, IIMM）表示，有明確證據顯示緬甸軍方祕密策劃仇恨言論活動。

調查人員在一份新報告中提到，緬甸軍方以「系統性和協調性」方式「散布灌輸對洛興雅少數族裔產生恐懼和仇恨的素材」。

報告中寫道：「緬甸軍方透過在社群媒體網站創建秘密的專頁網絡，實現觸及數百萬受眾的目標。」

緬甸問題獨立調查機制於2018年由聯合國人權理事會（UNHRC）設立，目的是收集情節嚴重的國際犯罪證據，並為刑事起訴準備文件。

緬甸問題獨立調查機制的最新分析，檢視了2017年7月至12月間，43個臉書專頁發布的內容。

報告發現，這些看似無關的專頁大多與軍方沒有明顯關聯，其中還包括一些專門分享名人新聞和流行文化專頁，「但都是與緬甸軍方有明確聯繫的網絡一環」。

報告在這些頁面中發現1萬485則帶有仇恨言論的內容，臉書在2018年8月將其從平台上移除。

報告提到，「仇恨內容經常利用與洛興雅人有關的普遍歧視和貶損言論，包括洛興雅人透過暴力、恐怖主義或『伊斯蘭化』對緬甸構成存在性威脅」。

一些仇恨言論還指控「他們透過無節制的生育影響緬甸的種族純化」。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130327