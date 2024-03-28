哥倫比亞抗議阿根廷總統米雷伊言論 驅逐外交官

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波哥大27日綜合外電報導）哥倫比亞外交部今天表示，因為阿根廷總統米雷伊對哥倫比亞總統裴卓發表「誹謗」言論，哥倫比亞下令驅逐阿根廷駐哥國大使館的外交官。

綜合路透社和法新社報導，米雷伊（Javier Milei）最近接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪，他在尚未完全播出的訪問中稱裴卓（Gustavo Petro）為「恐怖分子」、「殺人犯」和「共產主義者」。

哥倫比亞外交部在聲明中表示：「阿根廷總統的言論不僅侵犯民主選出的總統裴卓的尊嚴，還減損我們國家的信任。」

哥倫比亞外交部沒有具體說明將驅逐多少外交官，但表示將透過「外交管道」向阿根廷通報驅逐情況。

米雷伊在1月發表類似言論後，哥倫比亞已召回駐阿根廷大使。

裴卓是哥倫比亞史上第一位左翼總統，曾是游擊隊團體M-19的成員。

自由主義者米雷伊也在採訪中批評其他地區領導人，包括墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1130328