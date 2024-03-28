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波蘭破獲俄間諜網絡 另將歐洲部隊指揮官解職

2024/3/28 22:54
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（中央社華沙28日綜合外電報導）波蘭國內安全局今天宣布，與捷克合作破獲一個俄羅斯間諜網絡。另外，波蘭國防部也將歐洲部隊（Eurocorps）波蘭籍指揮官格羅馬欽斯基免職，並對他展開調查。

法新社報導，波蘭國內安全局（Internal Security Agency）發言人多布林斯基（Jacek Dobrzynski）透過社群媒體表示，該局正在調查針對歐盟國家及機構的俄羅斯間諜活動。

多布林斯基在聲明中指出，國內安全局突襲首都華沙（Warsaw）及南部城市蒂黑（Tychy）並進行相關訊問。

他表示，這個間諜網絡旨在「執行（俄羅斯）克里姆林宮（Kremlin）的外交政策目標，包括削弱波蘭在國際舞台的地位，以及損害烏克蘭與歐盟機構的信譽」。

另一方面，波蘭國防部昨天說，軍情單位已對格羅馬欽斯基（Jaroslaw Gromadzinski）中將的「個人安全許可」展開調查。

波蘭國防部發布的聲明強調，當局「因此決定免除格羅馬欽斯基中將擔任歐洲部隊指揮官的職務」，並命令他「立刻」返回波蘭。

波蘭國防部未說明格羅馬欽斯基案的細節，但透露前述決定是在軍情單位獲知關於他的「新情報」後做出。

歐洲部隊是一個負責領導及協調跨國任務的軍事組織，1992年由法國和德國成立，後有比利時、西班牙、盧森堡及波蘭等國陸續加入。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130328

#俄羅斯
#波蘭
#間諜
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