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保加利亞羅馬尼亞將入申根區 限海空途徑自由流動

2024/3/30 16:38
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（中央社布加勒斯特30日綜合外電報導）歷經13年漫長等待後，保加利亞和羅馬尼亞將從明天起加入歐洲可自由流動、範圍廣大的申根區（Schengen area ），成員可經海空2種途徑自由流動。

不過，對於保加利亞和羅馬尼亞的陸上邊境管制仍在，主要是申根區成員國奧地利擔心，開放陸路邊界恐湧入大量尋求庇護者，因此反對這2國擁有申根區成員國的完整資格。

法新社報導，儘管保加利亞和羅馬尼亞只擁有申根區成員國部分資格，但對這2國取消海空邊界管制，仍有重大象徵意義。

外交政策分析家波皮斯庫（Stefan Popescu）表示，加入申根區對保加利亞和羅馬尼亞是一大「重要里程碑」，象徵著「尊嚴和隸屬歐盟（European Union）」。

隨著保加利亞和羅馬尼亞加入，申根區成員國明天起將增加至29國，成員包含歐盟27國中的25國，以及瑞士、挪威、冰島與列支敦斯登。

根據羅馬尼亞政府，申根規定將適用於本地4個港口和17座機場，其中首都布加勒斯特（Bucharest）附近的奧托佩尼機場（Otopeni），是飛往申根區航班的最大樞紐。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130330

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