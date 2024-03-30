日本首度在沖繩本島部署反艦飛彈部隊 民眾抗議

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本政府防衛省本月首度在沖繩本島部署反艦飛彈部隊，今天舉行相關儀式。但有當地民眾擔憂此舉將升高沖繩本島被當成攻擊目標的危險性，因此聚集營區外高舉海報與布條抗議。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省為強化日本西南群島防衛能力，本月已在沖繩本島中部宇流麻市的陸上自衛隊勝連分屯地部署12式陸基反艦飛彈部隊。

今天舉行的相關儀式上，共有約90位防衛省及地方有關人士出席。日本防衛副大臣鬼木誠說，反艦飛彈部隊扮演西南地區防衛體制核心角色，在海上阻絕並排除對島嶼的侵略，「希望大家每天都要努力」。

不過，今天也有80多位反對部署反艦飛彈部隊的居民團體成員高舉寫有「不要飛彈」的海報與看板，聚集在分屯地外抗議。

一名參加抗議活動的72歲男性說，部署飛彈會讓基地功能增強，也會讓沖繩變成攻擊目標的危險性升高，所以他們堅決反對。

12式陸基反艦飛彈未來可透過改良延長射程。日本政府正在檢討能攻擊敵方的飛彈發射基地等「反擊能力」裝備。

沖繩縣知事玉城鄧尼對於部署擁有「反擊能力」的裝備，一直以來都表達反對立場。

日本產經新聞報導，新部署的部隊是第7反艦飛彈聯隊，同時將負責指揮駐紮宮古島駐屯地及石垣駐屯地等處的飛彈部隊。

鬼木誠致詞時說，沖繩本島處於長約1200公里的西南群島幾乎中央位置，「與我國海上交通線相鄰，是國家安全保障上極為重要的位置」。

日本陸上自衛隊相關人士表示，為了能因應島嶼等地遭受侵略，所以新成立這支聯隊。

聯隊成立背景就是中國強化海洋擴張。除了共軍航空母艦遼寧號在沖繩南方太平洋上不斷進行艦載機起降訓練外，近年來也經常看到共艦穿越沖繩本島與宮古島間的宮古海峽南下。（譯者：黃名璽/核稿：張正芊）1130330