巴爾的摩大橋塌 當局展開第一階段殘骸清除作業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴爾的摩30日綜合外電報導）美國官員表示，馬里蘭州巴爾的摩大橋坍塌後，殘骸層層堆疊，複雜的清除工程即將於今天展開，著手拆除第一部分。

綜合法新社和路透社報導，巴爾的摩（Baltimore）「凱伊橋」（Francis Scott Key Bridge）美東時間26日凌晨被DALI號貨輪撞上而坍塌，造成6人喪生並導致繁忙的巴爾的摩港（Port of Baltimore）航道受阻。

馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）在記者會上表示，事故現場以北的大橋鋼筋結構上層一部分將被切割成段，接著用起重機吊到大型平底船上，運到不遠的史派羅斯角（Sparrows Point）Tradepoint Atlantic廠址。

摩爾婉拒提供清除作業的時間表，但說這「並非耗時數小時」也「並非幾天就能完成的工作，但這一階段一旦完成，我們將能讓更多的拖船、大型平底船和其他船隻進入出事現場，加快清理作業」。

工人還不會試著拆除目前掉落在肇事的DALI號貨輪上的破損大橋上層結構。摩爾表示，目前尚不清楚這艘懸掛新加坡旗的貨櫃船何時可以移動，但表示DALI號船體雖然受損，但是「完整的」。

目前而言，巴爾的摩港航道交通停擺，影響數以千計托運人、港口工人和其他人；而通常每天都會使用這座橋的大批民眾，也不得不改走替代路線。

對當地有關當局來說，清除大橋的鋼筋殘骸、讓DALI號貨輪脫困是第一要務。有關當局表示，這次大橋坍塌事件對未來幾年的區域經濟造成重大影響。

摩爾表示：「這起坍塌事件直接影響了至少8000名碼頭工人的工作。

大橋坍塌事件造成6人落水，目前尋獲2人遺體，另4人下落不明並推斷死亡。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130331