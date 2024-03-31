更多編輯台推薦新聞：
圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
文化

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」
運動

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

印度當局選前逮人 在野勢力團結槓莫迪政府

2024/3/31 21:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里31日綜合外電報導）印度在野黨派今天團結起來，抗議政府在全國大選幾週前逮捕知名領袖克里瓦爾，並指控總理莫迪（Narendra Modi）及其政黨操弄選舉，還用高額稅單來騷擾在野黨。

路透社報導，印度國大黨（Indian National Congress）領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）在首都新德里（New Delhi）一場集會中說：「莫迪企圖在這場選舉搞黑箱。」群眾同時高喊「可恥！」

數名反對派領袖與拉胡爾‧甘地同台。這些領導人已談好哪些席次由哪一黨競選。

印度國家首都轄區德里首長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）21日被捕，理由是向酒商收取回扣。克里瓦爾是一名反貪鬥士、堅定的莫迪批評者，還是由27個成員組成的反對陣營INDIA知名領袖。

克里瓦爾被捕之際，印度不到1個月後就要舉行大選。咸認這次選舉將鞏固莫迪的權力，賦予他罕見的第3任期。

克里瓦爾所屬的小老百姓黨（Aam Aadmi Party）稱案件為捏造且有政治動機；莫迪政府及其印度人民黨（BJP）否認政治干預，並稱執法機關是在盡本分。

印度人民黨發言人特里維迪（Sudhanshu Trivedi）在記者會上表示，在野勢力今天這場數以千計民眾參與的集會，目的在於掩飾他們的貪腐行為。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1130331

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.204