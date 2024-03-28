印度接連召見美德外交官 斥責干涉內政

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（中央社記者林行健新德里28日專電）印度政府最近接連召見美國與德國高階外交官，斥責兩國干涉印度內政。印度與美、德關係是否會受影響，引發關注。

德里國家首都轄區（National Capital Territory of Delhi, NCT）首長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）因被指透過消費稅政策向酒商收取回扣，21日晚間遭到印度執法局幹員逮捕。由於印度國會下議院即將舉行大選，逮捕時機遭到質疑。

德國外交部一名發言人費雪（Sebastian Fischer）22日在當地記者會上回應提問時說，德國注意到此案，德國預期印度尊重司法獨立與民主原則，讓克里瓦爾可獲得公正的審判。

次日，印度外交部召見德國駐印度副大使恩澤懷勒（Georg Enzweiler），「強烈抗議」德國干預印度司法程序，並說德國針對印度所作的任何「帶偏見的假設」都不適當。

值得注意的是，印度並非召見當時也在新德里的德國駐印度大使阿克曼（Philipp Ackermann）。

另一方面，外媒於26日引述美國國務院官員說，美國表示正「密切關注」克里瓦爾案，敦促印度確保他能獲得「公平、透明且及時的法律程序」。

為此，印度外交部27日召見美國駐印度代理副大使貝爾貝納（Gloria Berbena），對國務院發言表達「強烈反對」。印度媒體「第一郵報」（Firstpost）披露，印度外交部與貝爾貝納的會面長達40分鐘。

印度外交部在回應國務院的聲明中強調，印度司法獨立、客觀且及時，「在外交場域，國與國之間必須尊重彼此的主權與內部事務，民主國家之間更應如此，否則將會開啟不健康的先例」。

雖然如此，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）27日在華府重申會「繼續密切跟進」克里瓦爾案，並說美國也留意到印度在野的國大黨（Congress）聲稱銀行帳戶被凍結而難以有效競選的情況。

米勒說，美國「鼓勵（印度）針對這些議題採取公平、透明和及時的法律程序」，但他未進一步評論貝爾貝納被召見一事。

克里瓦爾是小老百姓黨（AAP）創黨人，小老百姓黨目前在德里首都特區和旁遮普省（Punjab）執政。有觀察人士認為，它有潛力在5到10年內，挑戰在中央執政的印度人民黨（BJP）。克里瓦爾被扣押，將無法參與競選活動，為在野陣營的盟友站台。

印度與美國、德國均有戰略夥伴關係，外界正關注印度與這兩國的關係是否會因克里瓦爾案引發的外交齟齬受影響。

印度並非召見德國大使而是副大使；針對美國，印度外交部聲明使用的字眼是「強烈反對」，而非「強烈抗議」，顯示印度也希望降低外交齟齬對雙邊關係可能造成的損害。

德國是印度在歐洲的最大貿易夥伴，現有2000多家德國企業在印度營運；美國需要印度協助圍堵中國，而印度也需要美國的先進武器與科技。（編輯：馮昭）1130328