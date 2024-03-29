莫迪發布會見蓋茲影片：印度將自AI獲益

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（中央社記者林行健新德里29日專電）印度總理莫迪今天分享與微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲會面的影片，兩人暢談人工智慧（AI）與數位基礎建設。莫迪說，AI是第4次工業革命的核心，印度將從中受益。

蓋茲（Bill Gates）不久前到印度訪問近2週，並在新德里拜會莫迪（Narendra Modi）。莫迪今天在社群平台X分享兩人的對話影片，主題圍繞在AI與數位公共基礎設施。

根據影片，莫迪回憶，他去年在20國集團（G20）峰會期間，曾在一場群眾活動中應用AI，將演說內容向來自不同省分的民眾做即時翻譯。

他提到印度的數位革命，表示印度已把技術民主化，可防止壟斷，並稱這是「民治、民享」。

莫迪說，印度沒趕上第1次和第2次工業革命，因為當時印度正被殖民統治，如今全球進入以數位元素為核心的第4次工業革命，印度將會從中獲益。

莫迪也介紹「莫迪女性無人機」（Namo Drone Didi）計畫，透過向農村婦女發放無人機，教導她們如何使用無人機來播種、噴灑農藥、監看農作物等，來提升她們的工作效率與收入。

莫迪說，他知道世上許多地區存在「數位落差」，不會允許這樣的情況發生在印度，「一些不會騎腳踏車的農村婦女，現在已會操作無人機，婦女的思維改變了」。

蓋茲讚揚印度成功打造「數位政府」，不只快速地採納新科技，還引領潮流。

他說，數位基礎設施愈來愈豐富，除了身分系統和支付系統外，現也進入農村地區，辦理土地登記、為兒童提供教學輔導以及記錄健康，這已進入第2階段，印度現處於第3階段的開端，AI將進一步發揮作用。

但蓋茲提到AI現階段仍具不穩定性，雖是機遇但也帶來挑戰，詢問莫迪印度如何應對？莫迪回應，如果沒有經過適當的訓練，AI有被不當使用的巨大風險。

他回憶自己被「深偽」技術假造跳舞影片的經歷，建議人工智慧生成內容應附加清晰的浮水印，以辨別真偽。此外，業界也應制定規範，來管理人工智慧的應用。（編輯：郭中翰）1130329