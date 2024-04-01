更多編輯台推薦新聞：
梅姬、軒嵐諾名稱不再使用 9個颱風換名字蕨類星座上榜
生活

梅姬、軒嵐諾名稱不再使用 9個颱風換名字蕨類星座上榜

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
文化

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

利比亞總理官邸遭火箭彈攻擊 無傷亡報告

2024/4/1 08:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社的黎波里31日綜合外電報導）不願意透露姓名的一名利比亞部長向媒體表示，利比亞總理德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）的官邸今天遭到火箭彈攻擊，不過沒有任何人員傷亡。

路透社報導，這位部長在一條訊息中證實，這次攻擊只造成一些損失，他並未透露任何進一步細節。

兩名民眾表示，他們在的黎波里（Tripoli）安達魯斯海灘（Hay Al-Andalus）高級住宅區附近聽到大規模爆炸聲，德貝巴的官邸即在此區。

一名公民指出，聽到大規模爆炸聲後，該地區周圍部署了包括車輛在內的重型安全部隊。

自2011年北大西洋公約組織（NATO）支持的起義推翻格達費（Moamer Kadhafi）政權以來，利比亞幾乎沒有一天是處於和平或穩定狀態，格達費也在這場起義中遭殺害。2014年東西派系分裂，各由互相敵對的政府管理。

德貝巴領導的「全國團結政府」（Government of National Unity）2021年通過聯合國支持的程序成立，但東部議會試圖舉行全國選舉失敗後，同年年底即不再承認前者之合法性，導致利比亞東西對立，長期陷入政治僵局。

今年3月初，利比亞3位主要領袖表示，他們一致認為「有必要」組成一個新的統一政府，監督延宕已久的選舉。

德貝巴堅決表示，不會在沒有舉行全國選舉的情況下，將權力交給新政府。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130401

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.199