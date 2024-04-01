利比亞總理官邸遭火箭彈攻擊 無傷亡報告

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（中央社的黎波里31日綜合外電報導）不願意透露姓名的一名利比亞部長向媒體表示，利比亞總理德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）的官邸今天遭到火箭彈攻擊，不過沒有任何人員傷亡。

路透社報導，這位部長在一條訊息中證實，這次攻擊只造成一些損失，他並未透露任何進一步細節。

兩名民眾表示，他們在的黎波里（Tripoli）安達魯斯海灘（Hay Al-Andalus）高級住宅區附近聽到大規模爆炸聲，德貝巴的官邸即在此區。

一名公民指出，聽到大規模爆炸聲後，該地區周圍部署了包括車輛在內的重型安全部隊。

自2011年北大西洋公約組織（NATO）支持的起義推翻格達費（Moamer Kadhafi）政權以來，利比亞幾乎沒有一天是處於和平或穩定狀態，格達費也在這場起義中遭殺害。2014年東西派系分裂，各由互相敵對的政府管理。

德貝巴領導的「全國團結政府」（Government of National Unity）2021年通過聯合國支持的程序成立，但東部議會試圖舉行全國選舉失敗後，同年年底即不再承認前者之合法性，導致利比亞東西對立，長期陷入政治僵局。

今年3月初，利比亞3位主要領袖表示，他們一致認為「有必要」組成一個新的統一政府，監督延宕已久的選舉。

德貝巴堅決表示，不會在沒有舉行全國選舉的情況下，將權力交給新政府。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130401