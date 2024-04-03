增強戰鬥力抗俄 烏克蘭將徵兵年齡下調至25歲

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天簽署一項法案，將參與作戰任務的動員年齡從27歲下修至25歲，此舉應有助烏克蘭產生更多戰鬥力，投入抵禦俄羅斯的戰爭中。

路透社報導，這項法案自2023年5月獲得國會議員批准後，便一直擺在澤倫斯基桌上，目前還不清楚是什麼促使澤倫斯基簽署。近幾個月來，烏克蘭國會一直在討論另一項法案，以廣泛收緊徵兵規定。

此舉擴大了軍方可根據戒嚴法，動員入伍作戰的平民人數。自從俄羅斯於2022年2月發動全面入侵以來，烏克蘭就一直在實施戒嚴法。

烏克蘭軍隊在戰場上處於不利位置，面臨彈藥供應短缺，美國的重要資金在國會遭共和黨人阻擋數個月，歐洲聯盟（EU）也未能按時提供允諾的彈藥。

烏克蘭總統辦公室未立即宣布簽署法案。國會僅在官網更新法案項目，稱法案「送回時有烏克蘭總統的簽名」。

澤倫斯基去年冬季表示，唯有在有足夠強烈的理由認為有必要這麼做時，他才會簽署這個法案。

澤倫斯基去年12月說，軍方已提議再動員50萬多名烏克蘭人加入武裝部隊，他說這是時任武裝部隊指揮官提出的要求。

自那之後，烏克蘭撤換武裝部隊領導人，新的總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）上週表示，這個人數不再是最新數字，且在檢視資源後已「大幅削減」。

澤倫斯基額外簽署第2個法案，要求因殘疾原因而豁免部分兵役的男子，進行另一次醫療評估。

此外，他也簽署第3個法案，目的在建立符合服兵役資格的役男線上資料庫。這兩項法案都可能有助軍方徵召更多戰士。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130403