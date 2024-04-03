以色列空襲伊朗領館 中國譴責

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（中央社台北3日電）中國常駐聯合國副代表耿爽2日表示，伊朗駐敘利亞首都大馬士革外交館舍日前遭空襲，這一襲擊嚴重違反聯合國憲章和國際法，侵犯了敘利亞和伊朗的主權，性質極其惡劣，中方予以強烈譴責。

新華社今天作了上述報導。因人權及核武等問題遭西方孤立的伊朗與敘利亞，近年與中國的關係日趨密切。

據報導，耿爽當天在安理會關於伊朗駐敘利亞外交館舍遇襲召開的緊急公開會上表示，中國駐南聯盟大使館25年前曾遭到以美國為首的北約空襲，造成人員傷亡和館舍損毀。中方對伊朗政府和人民目前的悲痛感同身受，對伊朗政府和人民表示深切同情和慰問。

耿爽強調，根據「維也納外交關係公約」和公認的國際關係基本準則，外交機構的安全不容侵犯。中方注意到伊朗及敘利亞等阿拉伯國家對以色列提出了嚴正抗議和譴責，希望以色列方面對此作出回應。

耿爽表示，去年10月加薩（Gaza）地帶爆發衝突以來，國際社會見證了民宅、學校、醫院、人道設施以及聯合國機構被襲，今天又見證了外交館舍被襲，國際法和國際關係基本準則的紅線被一次次突破，人類道德良知的底線被一次次擊穿。這樣的局面和慘狀必須立即停止。

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他說，當前加薩地帶局勢仍在不斷惡化，外溢風險日益顯現，中東地區形勢岌岌可危。中方呼籲各方、特別是對以色列有重要影響的國家發揮建設性作用，為推動加薩地帶立即停火，中東局勢早日降溫、恢復和平穩定作出切實努力。

以色列1日空襲伊朗駐大馬士革大使館旁的附屬建築，造成8人喪命，其中包括伊朗聖城部隊在黎巴嫩及敘利亞的領導人。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1130403