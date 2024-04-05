馬來西亞向台灣取經 機場設立電子看板反詐騙

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（中央社記者黃自強吉隆坡5日專電）馬來西亞人赴緬甸淪詐騙「豬仔」事件頻傳，大馬將仿效台灣作法，決定在機場設立警告標示牌，避免有意赴海外工作反落入詐騙陷阱。

內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）今年2月間即說明不排除仿效台灣作法，在機場攔查疑似赴緬甸與柬埔寨的大馬公民。

星洲日報報導，賽夫丁4日在國會針對國會議員質詢詐騙案表示，會在機場採取多項措施提醒出國的大馬人要預防外國高薪詐騙工作等圈套，諸如設立服務櫃檯，放置明顯電子告示看板。

賽夫丁說，遭詐騙成功的被害人各個階層都有，甚至不乏有博士學位的高知識分子同樣受害，這些高學歷者仍誤信海外高薪工作陷阱。

他透露，被害人年紀最小者僅16歲。

另外，據馬來西亞警方統計，從2020年9月迄今共接獲362起報案，受害者達到470人，其中有331人成功獲救，但仍有139人滯留在海外。

不少赴台灣旅遊的馬來西亞旅客都會在台灣機場看到顯明的反詐騙看板，提醒莫輕易上當陷入詐騙集團的話術陷阱。

大馬當地人多形容被誘騙赴緬甸的受害人為「豬仔」。大馬媒體經常報導馬來西亞人赴緬甸淪詐騙「豬仔」事件，部分被救援「豬仔」也透過非政府組織召開的記者會訴說遭詐騙過程，以及遭詐騙集團控制的悲慘命運。

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大馬政府統計分析，遭詐騙豬仔大約有四大類型。第一種是天真無邪型，事先不知曉會從事詐騙工作；第二種是完全了解要從事詐騙工作，且義無反顧執意前往；第三種是諸如因積欠債務被地下錢莊遊說淪為豬仔；第四種是重操舊業的詐騙受害人。

大馬近年來有非政府組織或個人積極宣導民眾建立反詐騙意識，馬來西亞國際人道主義組織（MHO）多次扮演救援任務，組織成員辜健鈫（Daniel Khoo）呼籲莫輕信詐騙集團話術並淪為詐騙豬仔。（編輯：陳惠珍）1130405