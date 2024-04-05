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印度最大在野黨：若當選將推同志民事結合合法化

2024/4/5 19:11（4/5 19:26 更新）
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印度即將舉行國會下議院選舉，最大在野黨國大黨（Congress）5日宣布競選政綱。圖為國大黨前主席拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi，中間白衣蓄鬍者）3月31日在新德里出席一場示威活動。中央社記者林行健新德里攝 113年4月5日
印度即將舉行國會下議院選舉，最大在野黨國大黨（Congress）5日宣布競選政綱。圖為國大黨前主席拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi，中間白衣蓄鬍者）3月31日在新德里出席一場示威活動。中央社記者林行健新德里攝 113年4月5日
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（中央社記者林行健新德里5日專電）印度即將舉行國會下議院選舉，最大在野黨國大黨（Congress）今天宣布競選政綱，承諾若執政將推動LGBTQIA+族群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人、無性戀等）伴侶民事結合合法化。

國大黨今天在官網公布競選政綱，在「銀髮族、身障人士、LGBTQIA+族群」章節寫道：「經過廣泛諮詢，國大黨將制定一項法律，承認 LGBTQIA+族群之間的民事結合」。

民事結合是指由法律確立的結合關係，為同性伴侶提供與異性結婚相同或近似的權利。

印度民眾對LGBTQIA+權利的觀感依然保守，但近年來在法律層面上已逐漸改變。

印度最高法院於2014年認可「第三性」，2018年印度最高法院將成年人合意同性交合除罪化， 2019年國會通過「跨性別人士權益保護法」，但印度最高法院2023年仍駁回同性婚姻合法化的請願。

雖然如此，印度最高法院裁判，憲法保障所有人的結合自由，包括LGBTQIA+族群在內，指示中央政府成立一個委員會，檢視LGBTQIA+族群的個人權益。

根據印度2012年人口普查，印度約有250萬名LGBTQIA+人士，但LGBTQIA+圈估計，今天已達1億3500萬人之多。

另一方面，國大黨的其他政綱包括提高低種姓及弱勢族群的社會保障名額、推動都市貧民就業計畫、為婦女提供現金補助、將全國最低薪資提高至每天400盧比（約新台幣154元）、恢復查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）的省級地位等。

查摩與克什米爾原為印度一省，印度憲法第370條賦予它特殊自主地位，但印度政府於2019年廢除憲法第370條，把這個省劃分為查摩與克什米爾聯邦屬地及拉達克（Ladakh）聯邦屬地。

印度國會下議院將於4月19日至6月1日依選區分7個梯次舉行選舉，選民約有9億7000萬人，選舉結果預計6月初揭曉。（編輯：陳承功）1130405

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