睽違兩年 美中大型軍事會議聚焦危險海空事件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）睽違兩年，美國印太司令部、太平洋艦隊及太平洋空軍官員本週與中國解放軍於夏威夷舉行實體會談，聚焦區域侵略性機、艦事件。美中兩派人馬會面之際，台灣海軍司令唐華也在夏威夷出席美軍交接典禮。

美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）、太平洋艦隊（Pacific Fleet）及太平洋空軍的軍事官員與解放軍於當地時間3、4日在夏威夷檀香山舉行「海上軍事安全磋商機制協定（Military Maritime Consultative Agreement，MMCA）工作小組」會議，討論空域和海上行動。

這是2021年12月以來，美中首場大型軍事會晤，時機落在美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間2日與中國國家主席習近平熱線之後。

美國「國會山莊報」（The Hill）今天報導，美軍代表團團長、美國印太司令部陸軍上校佛朗西斯（Ian Francis）於聲明中強調，與解放軍的溝通對於維護該區域的安全至關重要。

美聯社引述與會官員說，雙方約18名高階軍事及文職官員與會。美國和中國代表團各自提出過去幾年中數起引發安全疑慮的具體事件，進行討論。

兩名匿名美方官員表示，過去幾個月，中國軍機、艦的不安全事件減少。這場會議是為了確保這一趨勢得以持續，並提高該區域駐軍部隊的整體安全。

時間拉回2022年夏天，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國隨即切斷與美國的軍事聯繫，並舉行規模空前的軍事演習。如此僵局在拜、習去年11月在加州亞太經濟合作會議（APEC）高峰會場邊會面後，才逐漸解凍。

兩軍陸續「回暖」的跡象包括，美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）同年（2023年）年底透過視訊電話會議與中國人大代表、中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立對談。其他高層也一一恢復互動，例如2日拜習熱線1小時又45分鐘，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）正在中國訪問。

軍事方面，美聯社指出，美中高階軍事領導人重啟對話，討論到再次進行例行交流，包括「海上軍事安全磋商機制協定」及今年稍早舉行的雙邊國防政策協調會談。前者聚焦美中兩軍不安全且不專業的事件，後者把重點放在更廣的政策面。

美中兩軍於夏威夷會談，唐華也在同一地點。路透社日前引述6名安全消息人士指出，唐華造訪美國印太司令部所在地夏威夷，出席太平洋艦隊指揮官交接典禮。

消息人士表示，預計唐華會參加8日到10日在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」（Sea-Air-Space conference），與美國海軍作戰部部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）的會面也正洽談安排中。

美國國防部不願回應中央社相關提問。（編輯：馮昭）1130406