秘魯總統持名錶珠寶陷醜聞 稱友人借用坦承錯誤

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（中央社利馬5日綜合外電報導）秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）上週因涉嫌貪腐遭警方突襲搜索住宅和辦公室。她今天抨擊有關她持有豪華手錶和昂貴珠寶的醜聞，聲稱這些東西只是借用，但承認判斷有誤。

路透社報導，這樁醜聞是博魯阿爾特面臨的最新一波政治危機。她在前任總統被解職入獄後掌權，一直難以重振秘魯過去的經濟榮光。

博魯阿爾特本週稍早在一批官員突然辭職後，新任命近1/3部長，包括監管國家警察的內政部長。

博魯阿爾特今早接受檢方訊問近5小時，重點在於她如何取得數支勞力士手錶和其他珠寶的非法致富相關指控；以她的公務薪資，似乎負擔不起這些昂貴物品。

閉門訊問結束後，博魯阿爾特在政府宮（Government Palace）發布的評論中說，除了一支手錶之外，其他所有手錶都是她向一名友人借來，這名朋友希望這些手錶能在她戴上的時候為國家帶來好印象。

博魯阿爾特說，「向朋友借用這些手錶是個錯誤」，她已歸還借來的錶。

至於有關她持有昂貴設計手鐲和項鍊的指控，她說，這些東西是她多年前買的人造珠寶，價格沒那麼高。

她嘲諷相關調查是「謊言」和「煙幕彈」，呼籲檢方展現專業。

博魯阿爾特昨天在國會否決左派議員提出的兩項動議後逃過彈劾啟動程序，很大程度上有賴保守派和右翼政治人物的支持，因為他們想避免另一場政治危機。

博魯阿爾特曾是左翼前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）的副手，在卡斯蒂約遭罷黜後，博魯阿爾特於2022年宣誓就職。秘魯去年出現一波激烈抗議，導致數十人喪命，邊緣原住民社群有多人傷亡，她企圖提早舉辦選舉以緩和緊張情勢，但沒有成功。

有關她在這些死亡事件中扮演的角色，當局正另行調查。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130406