波蘭教育部：烏克蘭難民兒童9月起必須上學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者彭維楀華沙7日專電）波蘭教育部副部長慕加（Joanna Mucha）4日宣布，仍在學校之外的烏克蘭難民兒童9月起必須在波蘭上學。教師和專家表示，政府要有配套措施，否則會有適應問題。

波蘭非政府組織公民教育中心（CEO）在1月一份報告中估計，波蘭約有15萬名烏克蘭兒童沒有在波蘭上學。他們都是在線上學習烏克蘭學程。

媒體「波蘭筆記」（Notes From Poland）表示，烏克蘭父母沒有義務將子女送到波蘭學校，他們有些從遠端接受烏克蘭教育。另一些家長則是讓小孩在兩個教育系統中學習，在波蘭上學，同時遠端學習烏克蘭課程。

波蘭日報（Dziennik Gazeta Prawna）報導，截至2024年2月21日，波蘭教育系統約有28萬名烏克蘭兒童。

針對教育部的公告，公民教育中心主席魏科斯基（Jędrzej Witkowski）表示，波蘭的教育系統將面臨巨大挑戰。一是教師的能力，因為沒有人可以教導這些學生烏克蘭語與烏克蘭歷史，再則波蘭學制不完全與烏克蘭相同，尤其在9年級及11年級時，波蘭學生要準備入學考試，在波蘭的烏克蘭難民學童未必需要適應。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在地方政府入口網站（portalsamorzadowy.pl）上，波蘭教師聯盟主席布羅尼亞茲（Sławomir Broniarz）表示，如果不把教育系統準備好，就是把責任放在老師身上。他說，沒有教育部的配套措施，教師難以獨自應對。或許可思考是否在波蘭設立烏克蘭學校，也是一種方式。

2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭，戰爭至今已兩年多，超過600萬烏克蘭人逃到國外。截至2023年中的統計，波蘭有超過160萬烏克蘭難民。（編輯：郭中翰）1130408