日本護衛艦「加賀號」航空母艦化 供F-35B起降

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本海上自衛隊大型護衛艦「加賀號」航空母艦化的第1階段改造工程完工，甲板已改良為可供F-35B匿蹤戰機起降，今天在加賀號的母港吳基地開放媒體採訪。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省計畫將海上自衛隊大型護衛艦加賀號（JS Kaga，DDH-184）改造成可供航空自衛隊F-35B匿蹤戰機起降，經過兩階段大規模改良後，已達到實質航空母艦化。

第1階段的改良工程於3月結束，包括將戰機可以安全起降的梯形甲板改成長方形，今天開放媒體採訪。

此外，甲板也加強耐熱能力，確保能夠承受F-35B發動機噴出的高溫氣流；今後將計畫進行第2階段的內部變更改造，預定數年後完成改良作業。

加賀號艦長國分一郎表示，加賀號所扮演的角色非常大，兼具運用F-35B的能力，運用彈性將增加。

防衛省針對與加賀號同型的護衛艦「出雲號」也計畫予以實質航空母艦化，加強甲板耐熱能力，進行F-35B起降測試後，今年度將進行第2階段改造工程，約2年後完工。

報導說，日本政府未計畫讓出雲號及加賀號平時搭載F-35B部隊，因此不構成日本憲法所規定不得擁有的「攻擊型航空母艦」。

日本時事社曾報導，日本政府考量到中國在日本沖繩縣及台灣附近提高軍事威嚇，將強化自衛隊在日本九州地方的部署，計畫2024年度新成軍F-35B匿蹤戰機飛行部隊及陸基反艦飛彈部隊。（編輯：韋樞）1130408