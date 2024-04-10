微軟將投資930億元 日相岸田利用訪美親致謝

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（中央社東京10日綜合外電報導）受邀以國賓身分訪美的日本首相岸田文雄，面對美國微軟公司（Microsoft）表明將在日本投入歷來最大規模投資金額，親自在會談時向微軟總裁史密斯（Brad Smith）致謝。

日本電視台報導，岸田在訪美第2天的美東時間9日與史密斯舉行會談。史密斯當場表明未來兩年將在日本投資29億美元（約新台幣930億元）。

這是微軟在日本的歷來最大規模投資金額，岸田對此親向史密斯表達感謝之意。

另外，日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄與夫人岸田裕子，日本時間今天上午在美國總統拜登夫婦邀請下前往白宮拜訪。

岸田此行準備了在能登半島地震受災的石川縣傳統工藝品「輪島塗」咖啡杯盤與原子筆等，作為伴手禮送給拜登夫婦。

咖啡杯盤共兩組，杯上分別寫有拜登（Joe Biden）及其夫人吉兒（Jill Biden）的名字Joe和Jill。岸田特別說明咖啡杯是在地震中受災的職人所用心製作。

另外，岸田裕子準備了日本富山縣「高岡銅器」的飾品送給吉兒。

至於岸田此行重頭戲的日美領袖會談，預訂將在日本時間11日舉行，預料兩人除將深化日美在自衛隊與美軍部隊合作更為順暢等防衛層面的合作外，還將確認在經濟安全保障及太空等廣泛領域強化合作。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1130410