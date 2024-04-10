韓國年輕選民關心生計 普遍對政治冷感缺投票動力

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（中央社首爾10日綜合外電報導）韓國大選今天登場，官方數據顯示，出門投票的選民中，60歲以上的人數超過年輕人。年輕選民關心生計，憂心失業率高、政治對立及生活成本危機，普遍對政治冷感，缺乏投票動力。

法新社採訪前往投票的年輕選民，整理出他們投票之際關心的6大問題：

●工作難找

在一間設於起亞（Kia）汽車展示中心內的投票所外，21歲的大學生安鉉燮（Ahn Hyun-sup，音譯）告訴法新社，這是他第一次在國會大選中投票。

他說：「近來許多年輕人對選舉不感興趣，但如果年輕人不出門投票，政治人物就不會再聆聽他們的意見。」

「這就是我今天來投票的原因。年輕人很難找到工作，我希望新當選的國會議員能解決一些就業問題。」

●生活沒改善

另一名首投族、24歲的金永鎬（Kim Yong-ho，音譯）本身從事餐飲業。他說，投票很重要，他認為沒參與的人沒有權利批評這個制度。

他告訴法新社，與2022年的總統大選相比，「人們顯然對這次的選舉沒那麼感興趣」。

他說：「我認為這是因為（人們）感到失望。選後的實際情況未如預期般好轉。」

●房租高漲

27歲的孫秀連（Son Su-yeon，音譯）在服務業工作，她說這是她第2次在大選中投票，她認為年輕人的參與非常重要。

就日常生活而言，她最希望政府關注的問題是住在首爾的年輕人無法負擔住房開銷。

她說：「這是目前最大的問題之一。我打算幾年後結婚，因此這是我必須考慮的一點。」

●生活成本危機

25歲的崔智星（Choi Ji-sun，音譯）自從符合選舉資格後，每次選舉都有投票，而今天是她繼2020年國會選舉和2022年總統大選後第3次投票。

她告訴法新社：「我認為公民最強大的權利就是投票權。」她還說，保持政治參與對於監督政治人物是否實現選舉承諾非常重要。

她說，政治人物們在選舉過程中會做出許多承諾，「總是提到要打造一個年輕人可以成長茁壯的國家」。

「但從目前的情況來看，我的收入水準一點也不高，但生活成本太高，針對年輕人推出的政策也不多。」

●投不投票沒影響

雖然總是有參與投票，但正在找工作的22歲大學生趙娜英（Cho Na-young，音譯）表示，她認為自己的政治參與沒有產生什麼影響。

她告訴法新社：「老實說，就算國會成員或總統換人，我的生活似乎也不會有太大變化。我不靠（國家）補助過活，也沒有繳很多稅。我不認為（政府更迭）對我的生活會產生多大影響。」

儘管如此，她說她前來投票是為了確保「自己討厭的政黨不會當選」。

●兩韓緊張局勢

韓國男性只要身心健康，都必須服至少18個月的兵役，21歲的金永光（Kim Yeong-kwang）告訴法新社，他剛服完兵役。

這位大學生說：「因為最近才剛退伍，所以我最關心的是與北韓的關係，還有國家安全問題。」

如果執政的國民力量黨（People Power Party）這次敗選，韓國的外交政策可能會有所變化，除了變得更加親中，面對擁有核武器的北韓，立場可能也沒有那麼強硬。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130410