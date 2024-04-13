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土耳其渡假勝地纜車事故 至少1死10傷數十人受困

2024/4/13 17:29（4/13 18:08 更新）
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土耳其安塔利亞市附近一座纜車設施12日發生車廂撞上纜車支柱事故，至少造成1人死亡、10人受傷。（路透社）
土耳其安塔利亞市附近一座纜車設施12日發生車廂撞上纜車支柱事故，至少造成1人死亡、10人受傷。（路透社）
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（中央社伊斯坦堡13日綜合外電報導）土耳其內政部今天表示，西南部渡假勝地安塔利亞市（Antalya）附近一座纜車設施昨天發生事故，至少造成1人死亡、10人受傷，目前還有逾60人困於還吊在空中的9個車廂。

天空新聞網（Sky News）報導，土耳其時間昨日下午約6時（台灣時間12日晚間11時），在安塔利亞市附近運行薩里蘇－圖內克特佩（Sarisu-Tunektepe）路線的纜車有一個車廂撞上纜車支柱，車廂因撞擊力道變形，乘客跌出車廂重摔地面。

根據美聯社發布的影片，一些傷者已用直升機送往醫院。

法新社報導，事發後有184人被困在其他纜車車廂。安塔利亞市市長伯塞克（Muhittin Bocek）透過聲明表示，已調派配備夜視儀的直升機救援受困者。

伯塞克說：「我們有專業團隊在此。如果一切順利，我們很快就會救出所有人。」

路透社報導，根據土耳其內政部，事發約16個小時後已成功救出112名受困者，但目前仍有超過60人困於還吊在空中的9個車廂。

土耳其內政部在社群媒體X平台發布聲明，指有7架直升機及超過500名救難人員正在進行救援工作。

土耳其反對黨「共和人民黨」（Republican People's Party）主席歐澤（Ozgur Ozel）表示，由10名反對派議員組成的小組也前往現場，「對事故進行詳細調查」。（譯者：屈享平/核稿：洪培英）1130413

#土耳其內政部
#土耳其
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