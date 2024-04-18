聯合國機構控以色列阻撓援助 加劇加薩人為饑荒

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（中央社紐約聯合國總部17日綜合外電報導）聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署負責人今天警告，人為造成的饑荒正在加薩走廊「惡化」，並控以色列阻撓援助物資運送，試圖中斷UNRWA在當地的援助工作。

路透社報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）告訴由15個成員國組成的聯合國安全理事會：「今天，一場目的在於終結UNRWA工作的陰險行動正在進行中，這對國際和平與安全產生嚴重影響。」

UNRWA為加薩、約旦河西岸、約旦、敘利亞、黎巴嫩的數以百萬計巴勒斯坦人提供教育、衛生和其他援助。自從以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義分子哈瑪斯（Hamas）6個月前爆發戰爭以來，聯合國高階官員就把UNRWA稱作是援助工作的重要支柱。

拉扎里尼說：「在加薩各地，人為造成的饑荒正在加劇。在北部地區，嬰幼兒已開始死於營養不良和脫水。在邊境另一端，工作人員正等著將糧食與乾淨的飲用水送入加薩，然而，UNRWA提供這類援助及拯救生命的行動卻遭到拒絕。」

長期以來，以色列對UNRWA有著諸多抱怨，今年1月甚至指控在加薩的1萬3000名工作人員中，有10多人參與哈瑪斯去年10月7日對以色列發動的突襲。這場攻擊造成以色列約1200人死亡，加薩衛生部門說，以色列隨後展開的報復行動，已造成3萬3000多人喪命。

拉扎里尼解雇了被控涉入攻擊的UNRWA工作人員，聯合國也為此進行內部調查。UNRWA 2月在另一項報告中說，一些遭以色列拘留的工作人員通報說，他們正遭受來自以色列當局的壓力，必須謊稱UNRWA與哈瑪斯有聯繫，且有工作人員參與了去年10月7日的攻擊。

針對UNRWA能否確保中立的獨立審查將於本月結束。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130418