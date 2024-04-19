涉嫌助俄策劃暗殺澤倫斯基 男子在波蘭被捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙18日綜合外電報導）波蘭和烏克蘭檢察官今天表示，一名男子涉嫌協助俄羅斯情報部門策劃暗殺烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），已在波蘭被捕。

波蘭檢方聲明指出，這個名為帕威爾K（Pawel K.）的波蘭籍男子，涉嫌向俄羅斯軍事情報部門提供訊息，並「協助俄國特種部隊策劃可能的暗殺行動」。

聲明又說，烏克蘭檢方先前向波蘭通報這些活動，讓他們能蒐集到針對這名犯嫌的「必要證據」。

烏克蘭首席檢察官柯斯汀（Andriy Kostin ）表示，犯嫌的任務是「蒐集並向侵略者傳送有關（波蘭東南部）熱舒夫-賈西翁卡機場（Rzeszow-Jasionka airport）的國家安全資訊」。

澤倫斯基出國訪問時經常出入這座機場；前往烏克蘭的外國官員和援助護送部隊也使用這座機場。

兩國檢方表示，這名犯嫌已被羈押，等候司法程序。

柯斯汀在社群平台X上寫道：「這起案件凸顯了俄羅斯不僅對烏克蘭和烏克蘭人，也對整個自由世界構成持續性威脅。」

柯斯汀又說：「克里姆林宮的犯罪政權…在其他主權國家的領土上組織與執行破壞行動。」（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1130419