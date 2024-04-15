以色列遇襲凸顯空防重要 烏克蘭籲美速援助抗俄

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天譴責伊朗對以色列發動無人機和飛彈攻擊，並表示烏克蘭需要盟友協助抵禦空中威脅，就像以色列一樣。

路透社報導，澤倫斯基再次呼籲美國國會批准一項因政治角力而受阻數月的重要援助計畫。烏克蘭軍隊在東部面臨俄羅斯軍隊新發動的攻擊，俄羅斯飛彈和無人機也每天攻擊多處城市和基礎設施。

澤倫斯基在社群媒體平台X發文說：「伊朗的行動威脅整個地區和世界，就像俄羅斯的行動恐造成更大的衝突一樣，兩個政權明顯在散布恐怖方面合作，全世界必須堅決且一致地回應。」

澤倫斯基在夜間視訊演說中表示，世界已經看到「以色列不是唯一進行防禦的國家，空中的威脅也被其盟友摧毀」。

澤倫斯基說：「當烏克蘭表示，盟友不能對俄羅斯飛彈和無人機視而不見時，就是在說有必要採取行動，而且是強有力的行動。」

他表示，只靠言辭無法保護烏克蘭的領空。

他說：「事實上，我們烏克蘭等待重要的援助方案已經等了好幾個月，我們還在等國會表決，而恐怖分子的信心幾個月來也一直成長。」

他還說：「沒有時間浪費了」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1130415