烏克蘭：俄無人機襲敖德薩 死亡人數攀升至10人

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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭敖德薩州長基佩爾表示，俄羅斯無人機襲擊港市敖德薩公寓大樓後，搜救人員今天又發現一對母嬰遺體，死亡人數攀升至10人。烏國當局另稱，俄國今天攻擊赫松州，釀成1死。

路透社報導，一架俄羅斯無人機昨天撞上敖德薩（Odesa）一棟住宅大樓。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱，如果烏克蘭沒有面臨武器交付延遲，本可以避免傷亡發生。

基佩爾（Oleh Kiper）透過通訊應用程式Telegram表示：「剛剛在一名婦人的遺體旁發現另一具嬰兒遺體。初步判斷，這名嬰兒還不滿1歲。搜救人員持續清理土石瓦礫。」

烏克蘭檢察總長辦公室表示，這名8個月大的嬰兒是這次襲擊中喪生的3名兒童之一。

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）先前表示，摧毀9層樓建築的攻擊據昨天通報已造成8人喪生，目前仍有約10人下落不明，近100名救難人員參與昨晚的搜救工作。

法新社報導，克利孟科今天指出，俄國的攻勢在南部赫松州（Kherson）造成1人死亡，另有3人受傷。

在俄羅斯發動一連串襲擊後，澤倫斯基昨天懇求西方國家迅速提供更多防空系統。

澤倫斯基在社群媒體發文說：「我們需要我們的夥伴提供更多的防空系統。我們需要加強烏克蘭的空中防衛，讓我們的人民獲得更多保護，免受俄羅斯恐怖行為的侵害。」

「更多的防空系統和更多的防空飛彈，可以拯救生命。」（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130303