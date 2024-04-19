以色列4/19空襲伊朗 適逢伊朗最高領袖生日

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（中央社德黑蘭19日綜合外電報導）伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊後近一週，據報以色列今天回擊伊朗。有媒體報導，以色列回擊時間適逢伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的生日而受關注。

印度「經濟時報」（The Economic Times）報導，根據哈米尼的官方網站內容，哈米尼出生於1939年4月19日，但他出生證明上的官方生日則是1939年7月16日。

哈米尼是伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）的最高權威，他掌握著龐大權力，不僅決定伊朗的命運，且對整個中東及其他地區發揮影響力。

哈米尼是任職時間最長的伊朗最高領袖，早從1989年開始就任至今，他也曾於1981年至1989年擔任伊朗總統。

以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）將領，伊朗13日晚間展開報復，發射大量飛彈、無人機打擊以色列境內目標，以色列隨後揚言反擊。

伊朗法斯通訊社（Fars）稍早報導，伊朗中部伊斯法罕市（Isafahan）的一座機場附近可聽到爆炸。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130419