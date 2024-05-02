拜登肯定移民貢獻 稱中日印仇外導致經濟陷困境

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，移民對美國經濟實有貢獻，還說中國、日本和印度的「仇外心理」正阻礙這些國家成長。

路透社報導，拜登在華府為2024年競選連任舉辦募款活動，並為「亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民」（Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander, AANHPI）傳統月活動揭開序幕。

他致詞表示：「我們經濟成長的原因之一是各位和其他許多人。為什麼？因為我們歡迎移民。」

他說：「為什麼中國在經濟上停滯如此嚴重？為什麼日本遇到麻煩？還有俄羅斯、印度，因為他們仇外。他們不想要移民，而正是移民讓我們變得強大。」

國際貨幣基金（IMF）上個月預測，2024年各國經濟成長將較去年減緩，從已開發國家日本的0.9%，到新興國家印度的6.8%不等。

國際貨幣基金預測美國經濟成長將達2.7%，略高於去年的2.5%。許多經濟學家將這樣優於預期的表現，部分歸因於移民增加了美國勞動力。

美國11月即將舉行總統大選，在這之前，對於非正規移民的擔憂已成為許多選民首要關心的議題。

拜登譴責共和黨對手前總統川普的反移民言論，並努力拉攏日本和印度等國，欲建立廣泛的經濟與政治關係，以求在全球對抗中國和俄羅斯。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130502