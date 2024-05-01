佛州6週禁墮胎令生效 賀錦麗闖敵營批川普造成

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）佛羅里達州明天開始實施美國數一數二嚴格的墮胎禁令，副總統賀錦麗將造訪佛州，就這個2024年大選的關鍵議題砲轟前總統川普。

法新社報導，禁令將禁止懷孕6週後的墮胎手術。這個意見兩極的議題使得共和黨主政的佛州成為關鍵搖擺州，總統拜登及其民主黨希望11月能藉此議題在佛州有所斬獲。

美國最高法院2022年推翻憲法保障的墮胎權後，佛州是實施墮胎禁令的州之一。

隨著禁令生效，賀錦麗將前往佛州傑克森維爾市（Jacksonville）出席造勢活動，「聚焦在全國生育自由的選舉重要議題」。

拜登競選連任團隊表示，賀錦麗將「討論各州墮胎禁令造成的危害，並繼續證明『川普造成這點』」。

墮胎已成大選核心議題，試圖阻止川普重返白宮的民主黨人將之視為潛在的吸票議題。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1130501