中法農業聯合聲明 探討徹底解除牛肉禁運

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（中央社台北7日電）中國國家主席習近平訪問法國，兩國元首重申農業在雙邊關係至關重要，並發表「中法關於農業交流與合作的聯合聲明」，當中提到雙方願繼續積極探討在確保安全基礎上，徹底解除對無牛海綿狀腦病（狂牛症）牛肉產品的禁運。

新華社6日發布來自巴黎的報導，公布「中法關於農業交流與合作的聯合聲明」。

聲明提到，兩國元首重申了農業在各自國家及雙邊關係中至關重要，雙方同意在農作物、畜禽、果蔬、現代農業裝備應用、智慧農業、適應氣候變化、生物多樣性、土壤健康和糧食減損等共同關心的領域，探索加強科技合作的方式。

雙方歡迎透過簽署關於葡萄種植和葡萄酒釀造產業合作的行政協議，和續簽關於地理標誌合作議定書加強合作。

聲明又指，中法兩國在葡萄種植和葡萄酒釀造領域聯繫的加深，體現在法國對中國在2024年加入國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）的支持上，法方願與中國共同提升葡萄與葡萄酒產業發展水平。

雙方樂見馬孔和哲維瑞-香貝丹地理標誌產區名稱於2024年5月獲得中國法律法規認定。雙方將展開聯合工作，爭取在2025年為其他勃艮第葡萄酒完成在中國地理標誌註冊。

聲明又表示，中法兩國願持續加強農業食品合作，法方對擴大輸入中國的豬肉產品清單至豬內臟，及簽署豬源性蛋白飼料議定書表示歡迎。

聲明表示，雙方願繼續積極探討在確保安全基礎上，徹底解除對無牛海綿狀腦病牛肉產品的禁運。兩國還將繼續就脫水苜蓿（可作為牛羊飼料）市場準入展開對話。雙邊合作還將擴展到獸醫領域和進口食品的衛生監管。

德國總理蕭茲今年4月訪中後，中國海關總署宣布，解除對部分德國牛肉進口與狂牛症的相關禁令。（編輯:陳鎧妤/謝怡璇）1130507