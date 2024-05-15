北港媽祖出巡抵舊金山 旅客：受保佑飛行特順

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（中央社記者張欣瑜舊金山14日專電）北港朝天宮媽祖今天搭機抵舊金山展開美國遶境，董事長蔡咏鍀說，舊金山朝聖宮分靈北港媽祖固定會回台灣娘家，北港媽來美必須先到舊金山；有旅客還說受保佑下飛行很順利。

「北港朝天宮媽祖」今晨搭乘長榮航空班機抵達美國舊金山，展開美國遶境之旅。媽祖婆與千里眼和順風耳將軍一同出關，隨即搭乘大巴，沿途欣賞金門大橋等海灣美景，前往舊金山市中心朝聖宮，將駐駕4天供信徒參拜。

北港媽從台灣飛來舊金山一路受到眾人歡迎。與媽祖搭乘同一班機、來舊金山出差的鄭姓旅客告訴中央社，住台灣那麼久都沒有親眼見過媽祖，沒想到竟然有緣一起搭飛機，他與兩位將軍同坐經濟艙，時不時看見神明，「感覺太奇妙了」。

鄭姓旅客說，媽祖婆和兩位將軍在機上金光閃閃，令人很難忽視；有幸與北港媽一起坐飛機，感覺受到保佑「很平安」，飛機也飛得特別順、沒有延誤。

另一位蔡姓旅客是信眾，固定會前往北港朝天宮參拜，但他行前不知道與北港媽搭乘同班飛機，在機上看到媽祖婆興奮不已，直呼自己真的很幸運。

這次北港朝天宮受邀參加紐約「台灣巡禮文化藝術節」，蔡咏鍀於機場接受中央社採訪說，北港媽來美國不管要去哪個城市，「一定要先到舊金山」，因為朝聖宮是美國第一間分靈北港媽的廟宇，「人要交流、神明也要交流」。

舊金山朝聖宮又稱美國媽祖廟，於1986年分靈北港朝天宮，廟內有「大媽、二媽、三媽」三尊媽祖像。朝聖宮董事長顏榮利告訴中央社，「大媽負責回台灣娘家、二媽負責參加美國當地遶境、三媽負責坐鎮朝聖宮」。

蔡咏鍀還說，媽祖只有一個，但是女神心懷慈悲，要照顧非常多人、需要分身。

這次北港媽出巡是大事，需要擲筊請示吉日。蔡咏鍀指出，很多住在美國的信眾知道媽祖要來，已經哭了好幾次，希望媽祖到海外能帶給大家心靈的慰藉，北港媽分靈遍布五大洲、不分國界，「英文不是問題」。

陪伴媽祖到美國，北港朝天宮還特別準備了各式結緣品，包括白玉媽祖、玉珮、符令餅乾，贈送給航空公司人員、導遊，感謝大家促成這段良緣。

媽祖14日至17日駐駕朝聖宮，之後將首次到休士頓和紐約，在休士頓會遶境2英里，將台灣文化原汁原味呈現，鑾轎之前已經先運抵當地。

美國休士頓旅遊局亞太處處長姚義透過電訪告訴中央社，媽祖要到休士頓，台灣人社群都相當期待，希望日後能夠變成代表性的活動。

結束休士頓之行，北港媽將飛往紐約，在法拉盛（Flushing）和紐約市遶境，神像會一直在紐約花蓮慈惠堂，成為美國第2間分靈北港媽的廟宇，供信眾參拜。（編輯：陳彥鈞）1130515