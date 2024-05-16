蒲亭抵中國 16日晤習近平談烏克蘭及亞洲情勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）俄羅斯總統蒲亭今天抵達北京，展開為期兩天的國是訪問；俄媒報導，今天他將與中國國家主席習近平會談，除發表雙邊關係聯合聲明外，兩人也將觸及烏克蘭、中東和亞洲地區局勢議題，另蒲亭17日將前往哈爾濱。

中國央視報導，蒲亭（Vladimir Putin）16日上午4時許，搭乘專機抵達北京，對中國進行國是訪問。

這是蒲亭5月展開新任期後的首次出訪，也是去年10月赴中出席第3屆「一帶一路國際合作高峰論壇」後，再度訪問中國。

另俄羅斯衛星通訊社今天報導更多蒲亭訪中細節，5月16日與習近平一起出席的俄中會談，分為小範圍會晤和擴大會議，17日則前往哈爾濱參觀。

俄媒指出，今天俄中北京會談，將討論敏感問題以及經貿合作在內的一系列重要問題。之後雙方會簽署一系列雙邊文件，並發表俄中「關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係」的聯合聲明。會後蒲亭和習近平預計將對媒體發表談話。

此外蒲亭與習近平今天將出席慶祝俄中建交75週年暨中俄文化年開幕式的晚會。俄媒報導，16日晚宴上俄中會討論兩國外交領域合作最重要的議題，包括烏克蘭、中東和亞洲地區局勢。

其中經濟學家出身的俄羅斯新任國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）也陪同蒲亭出席。先前外電報導，貝洛索夫的人事任命暗示蒲亭正在重塑俄羅斯，以因應與烏克蘭的長期戰爭。

蒲亭另計劃今天在北京與中國國務院總理李強舉行會談，雙方將討論經濟和人道主義領域的合作。

蒲亭此行除北京外，17日也將訪問與俄羅斯5個地區接壤的黑龍江省會哈爾濱，參加第8屆俄中博覽會開幕式和第4屆俄中區域合作論壇等。（編輯：唐佩君/廖文綺）1130516