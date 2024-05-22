貿易戰升溫 中國擬提高歐美大型汽車關稅

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（中央社台北22日電）歐盟中國商會（CCCEU）21日發布新聞稿指出，中國政府可能考慮提高從歐盟、美國進口的大型引擎汽車臨時關稅至25%。

歐盟中國商會透過社群媒體X平台發布新聞稿表示，中國這項行動主要考慮到近期事態發展，包括華盛頓宣布對中國電動汽車加徵關稅，及布魯塞爾準備在中國電動汽車的反補貼調查中採取的初步措施。

商會提到，中國汽車技術研究中心首席專家、中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌在接受中國官媒環球時報（英文版）獨家專訪時建議，中國可以將進口大排氣量汽車的臨時關稅稅率最高上調至25%。

劉斌表示，這一調整不僅符合世界貿易組織（WTO）規則，也符合中國推動汽車產業綠色轉型、追求碳減排的目標。

環球時報這篇報導指出，2023年中國進口25萬輛2500C.C.以上引擎的汽車，占進口汽車總量的32%，若提高臨時關稅稅率，將對從歐盟、美國進口的汽車造成重大影響。

美國白宮本月稍早時宣布將對來自中國的電動汽車等商品加徵關稅，其中電動車稅率將自25%增至100%。

歐盟執委會去年10月宣布對中國出口到歐盟市場的純電動汽車展開反補貼（anti-subsidy）調查，以了解中國供應鏈是否受益於違反歐盟及世貿組織規則的政府補貼。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1130522