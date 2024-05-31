印度大選宣傳期結束 莫迪登小島打坐冥想

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（中央社記者林行健新德里31日專電）印度正在舉行國會下議院選舉，宣傳期昨天結束。總理莫迪在自己的選區投票日之前，登上南端小島一間神廟打坐冥想。莫迪所屬的印度人民黨（BJP）今天發布莫迪冥想的照片。

印度下議院選舉，分7梯次投票，4月19日為第一梯次，最後一梯次將於6月1日舉行。莫迪（Narendra Modi）的選區--印度教聖城瓦拉納西（Varanasi）也是在這一天投票。

競選宣傳期昨天結束，莫迪前往印度次大陸最南端的坎尼亞庫瑪里市（Kanyakumari）所屬小島的一間印度教神廟，祈禱及打坐冥想，他將在島上待到6月1日傍晚，整個過程大約45小時。

媒體報導，2000名印度警員負責保護莫迪的安全，印度海軍與海岸防衛隊在小島周邊戒備。

這座小島是19世紀印度僧人兼哲學家維維卡南達（Swami Vivekananda）的打坐冥想之地。

維維卡南達曾於1893年在芝加哥舉辦的世界宗教大會上演講，被認為是把印度教與瑜伽介紹到西方世界的重要人物之一。他在出家前的俗名和莫迪一樣，也是Narendra。

印度人民黨今天在社群平台X發布了莫迪冥想的照片，並寫道：「當信仰與敬拜相遇。」

在2014年和2019年的下議院選舉，莫迪也去過不同的神廟及山洞打坐冥想。

根據印度觀光部網站介紹，民眾在這座小島上可同時看到月亮升起和太陽落山的天文奇觀，特別是在4月滿月來臨之際，月亮和太陽會在同一地平線上遙遙相對。

網站也引據印度傳說表示，維維卡南達在島上一塊石頭冥想2天後，得到處女神坎尼亞庫瑪里（Kanya Kumari）的祝福，成為強大的宗教鬥士。

另一方面，印度在野陣營今天指控莫迪此舉違反投票日前「沉澱期」規定，要求選舉委員會給予處分。（編輯：郭中翰）1130531