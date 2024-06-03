中阿聯合聲明涉波灣3島引伊朗抗議 北京回應

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（中央社記者周慧盈北京3日電）中國與阿拉伯聯合大公國近日的聯合聲明涉及波灣3島嶼主權，伊朗為此召見中國駐德黑蘭大使，中國外交部今天則呼籲當事方透過對話協商化解分歧。

綜合財聯社等陸媒報導，伊朗外交部昨天召見中國駐德黑蘭大使，抗議中國與阿拉伯聯合大公國的聯合聲明涉及伊朗對波斯灣3個島嶼的主權。阿聯也聲稱對這3島嶼擁有主權。

對此，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應相關提問時說，「中方對於三島問題的立場是一貫的，呼籲當事方通過對話協商以和平方式化解分歧」。

毛寧說，「中國和阿聯酋聯合聲明的有關內容同中方這一立場是一致的。中國和伊朗關係牢固，中方重視發展中伊全面戰略夥伴關係」。

為加強兩國之間的全面戰略夥伴關係，阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）5月30至31日訪問中國，並與中國國家主席習近平會談。

中國外交部官網昨天公布了兩國聯合聲明的47點全文，其中第26點指出，「中國支持阿聯酋旨在根據國際法準則通過雙邊談判以和平解決三島（大通布、小通布和阿布穆沙）問題的努力，從而根據國際法理解決該問題」。

大通布（Greater Tunb）、小通布（Lesser Tunb）及阿布穆沙（Abu Musa）3島背靠阿拉伯聯合大公國海岸，構成瞭望波斯灣的觀察哨，具戰略意義。3島自1971年起由伊朗控制。（編輯：張淑伶）1130603