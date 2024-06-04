中國商務部：歐盟電動車反補貼調查屬典型保護主義

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（中央社記者周慧盈北京4日電）中國商務部長王文濤當地時間3日在馬德里批評說，歐盟以產能過剩為由對中國電動汽車實施反補貼調查，是典型的保護主義。中國歡迎西班牙企業深耕中國市場，擴大投資合作。

中國商務部官網披露，中國—西班牙經濟工業合作混委會第29次會議當天在馬德里召開，由王文濤與西班牙經濟、貿易和企業部長奎爾波（Carlos Cuerpo）共同主持。雙方就推動中西經貿關係高品質發展以及共同關心的歐盟對中國電動汽車反補貼調查等議題深入交換意見。

王文濤表示，中國願與西班牙繼續提升貿易水準，推動雙向投資，加強中小企業對接和協力廠商市場合作，拓寬合作領域，推動多方互利共贏。同時希望西班牙發揮積極作用，推動歐盟在綠色新能源領域保持理性開放態度。

他強調，歐盟以產能過剩為由對中國電動汽車實施反補貼調查，屬典型的保護主義，「所謂產能過剩，過剩的不是產能，而是焦慮；所謂的市場扭曲，扭曲的不是市場，而是心態」。希望歐方與中方相向而行，透過對話溝通解決彼此關切。

奎爾波表示，西班牙高度重視發展與中國的經貿關係，願繼續深化兩國戰略夥伴關係，與中方保持對話與合作，促進經貿合作平衡發展，推動兩國企業在汽車、可再生能源、工業機床和醫療設備等領域挖掘更多合作機會。

在與奎爾波共同會見西班牙工商代表時，王文濤表示，中國正以高品質發展全面推進中國式現代化，加快發展新質生產力，將為包括西班牙企業在內的各國企業提供更廣闊市場前景。歡迎西班牙企業繼續深耕中國市場，擴大對中國投資合作，共用中國廣闊市場機遇。

歐盟對中國電動車課徵新關稅在即，王文濤和中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激近日接力訪問歐盟成員國當中對北京態度相對溫和的西班牙和希臘，尋求透過對話協商處理歐盟經貿摩擦。

歐盟委員會去年10月對原產於中國的電動汽車啟動反補貼調查，將在13個月內完成，並可在展開調查9個月內對中國電動車施加臨時性反補貼關稅。（編輯：謝怡璇）1130604