劍指俄中影響力 法國會壓倒性通過反外國干涉法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電）面對俄、中等國影響力行動，法國國民議會繼參議院之後，於今天以138票對10票，壓倒性通過反外國勢力涉入法案，將強化法國打擊外國干涉的武器，包括外國代理人登記等機制以保護民主。

繼3日參議院通過後，法國國民議會今天拍板通過執政黨提出的「反外國涉入法案」，旨在強化法國對抗外國勢力干涉各項武器。

外國勢力干涉的案件近年屢見不鮮，法案設立影響力代理人的全國登記、凍結金融資產的程序，以及以實驗形式擴大採用至今僅用於打擊恐怖主義的演算法監控。

提出法案的議員胡立耶（Sacha Houlié）在新聞稿中慶賀法案通過，說道：「這為情報單位提供了有效率的武器來面對外國涉入」。

胡立耶和同僚賈西陸（Thomas Gassilloud）、勒吉（Constance Le Grip）3人透過國會情報小組進行調查，並於今年3月在法制委員會上審查提案。

勒吉認為，由於「外國勢力涉入法國的事實與危險性無庸置疑」，因此法案「既關鍵又必須」。

勒吉也提及今年巴黎多處牆上出現大衛之星的噴漆、血手印塗鴉破壞納粹屠殺紀念館，以及日前艾非爾鐵塔下被擺設空靈柩等事件，皆疑似莫斯科所為，意在擾亂社會。

法國外交部主管外貿權理部長里斯特（Franck Riester）也贊同，認為「強化我們的武器十分關鍵」，指出「民主從內外部遭受夾擊」。

法國左翼政黨對法案則意見分歧。法國共產黨與極左派不屈法國（LFI）投下反對票。

不屈法國議員薩圖（Aurélien Saintoul）批評法案「不僅空洞、無效率，更是危險。以打擊外國干涉為藉口，限縮公眾自由空間」。

而他特別指的是以4年為期，將演算法監控擴大至外國涉入案件的實驗，以自動偵測並鎖定網路連結的資訊傳輸。這項2015年啟動的機制在此之前都只用於追蹤恐怖主義攻擊，反對者則擔心新範圍將難以界定。

新法同時也將強制進行遊說的外國利益代理人向特定單位採取全國性的登記，否則將受到懲罰。機制將於2025年7月上路。

受管制對象包括企圖「影響公眾決定」，或影響法國公共政策，而接觸官員或民意代表的自然人和法人，包括外國政府控制的企業、非歐盟政黨、或外國勢力本身。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

戰略情報專家德克洛克蒙（Franck DeCloquement）今天接受法國廣播電台（rfi）時表示，法國正面臨嚴重的外國干涉問題，「尤其是俄羅斯及中國。不過除這兩個特別有攻擊性的國家外，當然也有其他國家，甚至是盟友」。

他表示法國的政治人物與政策決策者過去很長時間都對這個議題太過天真，不願看清事實，包括「認知作戰」與「影響力操縱」等。「對於俄國和中國的行動，我們不能再閉上雙眼」。（編輯：韋樞）1130606