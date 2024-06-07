反戰聲浪日增 以色列總理尼坦雅胡7/24赴美國會演說

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國會參眾兩院共和黨領袖今天說，以色列總理尼坦雅胡將於7月24日前來華府赴美國國會發表演說，就以色列在加薩走廊對巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯的作戰「呈現事實」。

路透社報導，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）和聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）發布聲明表示，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將赴兩院聯席會議發表演說。

尼坦雅胡則透過聲明說：「我有幸代表以色列赴美國國會兩院，就我們對抗想要殲滅我們的人而進行的正義之戰，向美國人民的代表和全世界呈現事實，這讓我非常感動。」

尼坦雅胡訪問華府時機，正值他與美國總統拜登（Joe Biden）的關係出現緊張。拜登原本對於以色列在加薩走廊（Gaza Strip）對哈瑪斯（Hamas）開戰一事予以支持，但他近來對以色列的戰術轉為較多批評，並暫停向以方運交一些炸彈。

尼坦雅胡此行是否會見拜登，暫不得而知。

拜登挺以色列儼然已成為他在11月美國總統大選之前的政治負擔。這場戰爭已導致數以千計加薩平民喪命，令一些民主黨人和選民高度不滿。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1130607