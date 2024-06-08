拍攝地球升起改變人類視角 美太空人90歲墜機逝

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（中央社西雅圖7日綜合外電報導）美國退休太空人安德斯（William Anders）的家屬說，安德斯今天單獨駕駛飛機，墜毀於華盛頓州聖胡安群島（San Juan Islands）附近水域後喪生，享耆壽90歲。

安德斯曾於1968年拍攝著名的「地球升起」（Earthrise）照片，呈現地球在太空中像一顆藍色大理石的樣貌。

安德斯的兒子葛瑞格（Greg Anders）向美聯社證實這個消息，他說：「全家都很悲痛…他是很優秀的飛行員，我們會非常懷念他。」

安德斯曾說，他對太空計畫最重要的貢獻，除了確保「阿波羅8號」（Apollo 8）任務指揮艙和推進艙有效運作之外，就是拍下「地球升起」，因為這張照片帶來生態哲學方面的影響。

這張照片是第一張從太空看地球的彩色影像，也是現代史上最重要的照片之一，因為它改變了人類看待地球的方式。一般認為，這張照片凸顯地球懸在太空中既柔弱又孤獨的樣子，因此引發了全球環境保護運動。

安德斯曾描述地球看起來很脆弱，就像滄海一粟，卻是人類的家園。

代表亞利桑那州的聯邦參議員凱利（Mark Kelly）也是美國國家航空暨太空總署（NASA）退休太空人，他在社群平台X寫道：「安德斯用這張在阿波羅8號太空船上拍攝的『地球升起』著名照片，永遠改變了我們觀看這顆星球和自己的視角。他啟發了我和一代又一代的太空人與探險家。在此向他的家人朋友們致哀。」

聖胡安郡（San Juan County）警長彼得（Eric Peter）說，上午11時40分左右獲報得知一架老式飛機在瓊斯島（Jones Island）北端附近墜入水中沉沒。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）和聯邦航空總署（FAA）正調查這起墜機事故。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130608