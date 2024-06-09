本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

以色列空襲黎巴嫩南部釀死引野火 真主黨稱用火箭砲反擊

2024/6/9 18:52（6/9 19:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（中央社製圖）
（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社貝魯特8日綜合外電報導）黎巴嫩官方媒體指出，以色列今天空襲黎巴嫩南部，造成2人死亡並引發野火災情；獲伊朗支持的黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）則宣布旗下1名戰士喪命。

黎巴嫩官方的國家通訊社（National News Agency）今天報導，「1架以色列無人機用兩枚導向飛彈發動空襲，鎖定艾塔龍村（Aitaroun）1間咖啡廳」，造成37歲的咖啡廳老闆以及另1年輕人死亡。

此外，黎巴嫩南部邊境村莊基安（Khiam）也遭受「猛烈空襲」。

法新社報導，以色列軍方發布聲明表示，以軍1架飛機擊中艾塔龍村的1名真主黨恐怖分子，空軍也鎖定基安村和馬卡巴村（Markaba）的「恐怖分子設施」。

真主黨隨即宣布向以色列邊境城鎮發射卡幽沙式（Katyusha）火箭砲，「藉此回應以色列敵軍攻擊黎巴嫩南部村莊及避難處所，而且還鎖定平民，尤其是在有2人喪命的艾塔龍村」。

真主黨是巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）的盟友。自從哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列引發加薩走廊（Gaza Strip）戰爭後，真主黨過去8個月幾乎每天跟以軍交火。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1130609

#加薩走廊
#哈瑪斯
#真主黨
#以色列
#黎巴嫩
#以巴衝突
#真主黨
#以哈戰爭
延伸閱讀
黎巴嫩美國大使館遇襲案 消息人士：槍手欲聲援巴人哈瑪斯：以色列解救行動造成部分人質喪命葉門叛軍持續飛彈攻擊 亞丁灣貨輪起火已控制
哈瑪斯
以色列從加薩救出4人質 哈瑪斯：造成210巴勒斯坦人喪生聯合國兒童報告以色列哈瑪斯同列黑名單 尼坦雅胡怒批荒謬
加薩走廊
巴勒斯坦紅新月會：以色列又圍2座加薩醫院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.41
更多編輯台推薦新聞：