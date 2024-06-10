中國大慶礦業在中非暫停業務 被指與武裝組織合作

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（中央社台北10日電）中非共和國最新一項法令，指中國大慶礦業公司與武裝民兵合作，因此已暫停其業務運作。

美聯社報導，中非共和國礦產部在報告中指大慶公司「向武裝團體提供情報、非法開採、非法引入外國物品、不繳稅款以及缺乏活動報告」。

大慶在中非共和國南部的明加拉（Mingala）小鎮主要業務是開採黃金和鑽石。該地區一直飽受武裝部隊與反政府武裝組織愛國者變革聯盟（Coalition of Patriots for Change）之間的衝突困擾。

中非共和國儘管擁有大量黃金和鑽石等礦產資源，但仍然是世界上最貧窮的國家之一。過去10年來，反政府組織在這個陷入困境的國家各地活動，干擾外國公司的採礦。

目前在中非共和國營運的許多公司都由中國人經營，並面臨安全挑戰。5月時有4名工人在中國經營的金礦襲擊中喪生，當地政府將此歸咎於愛國者變革聯盟。

去年9名中國公民在中非共和國的另一個金礦被殺，當局也將這次襲擊歸咎於同一個叛軍聯盟發動攻擊。2020年，一座由中國人經營礦廠遭到當地居民攻擊，導致2名中國公民死亡。

中非共和國長年一直爆發衝突，2013年穆斯林武裝集團驅逐總統博齊澤（Francois Bozize）後動亂頻仍。（編輯：唐佩君/）1130610