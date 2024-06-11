4美大學講師中國遇襲 愛荷華州議員胞兄也遭刺傷

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（中央社北京10日綜合外電報導）美國媒體與美國政府官員表示，來自愛荷華州一所小型大學的4名美國教師在中國東北部吉林省一個公園遭人刺傷。愛荷華州眾議員扎布納說，他的哥哥是受害者之一。

扎布納（Adam Zabner）向路透社表示：「我的哥哥戴維．扎布納（David Zabner）參觀中國吉林市一座寺廟時，於遭到持刀攻擊期間手臂受傷。」

他又說，這4人是在參觀北山公園一座寺廟時，遭一名男子持刀刺傷。目前沒有關於攻擊動機的報導。

扎布納說：「我幾分鐘前與戴維說過話，他正從傷勢中恢復，狀況良好。戴維能從這起攻擊中倖存，我的家人都十分感激。」

傷者在公園內倒臥血泊中的影片今天在社群平台X上流傳，但在中國社群媒體上無法找到。路透社根據寫在牆上的中文字、牆壁結構與步道配置辨識出事發地點，但無法證實這段影片何時拍攝。

美聯社報導，中國有關當局尚未就相關報導發表評論。關於這起事件的新聞在中國被壓下來。中國政府仍控制任何被視為敏感的資訊。新聞媒體也沒有報導這起事件。一些社群媒體帳號發布外媒對這起攻擊的報導，但關於這起事件的主題標籤在一個熱門入口網站被封鎖。

來自愛荷華州康奈爾學院（Cornell College）的這些教師，當時正造訪吉林市的夥伴大學北華大學。

目前還不清楚這些講師的傷勢，以及這起攻擊是否有針對性或為隨機犯案。康奈爾學院發言人維瑟（Jen Visser）在電子郵件中說，康奈爾學院仍在蒐集有關事發經過的資訊。

中國國家主席習近平承諾未來5年願邀請5萬名美國青少年到中國交流學習，以擴大人民之間的關係。但美國國務院對中國發布第3級旅遊警示，警告中國當局可能有任意執法、禁止出境以及錯誤拘留等風險。

根據美國數據，目前在中國就學的美國交換學生僅不到900人，而在美國的中國留學生則超過29萬人。（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1130611