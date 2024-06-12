中國回應電動車遭歐盟加稅：一意孤行 將堅決維權

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（中央社台北12日電）針對歐盟委員會宣布對中國電動汽車加徵臨時反補貼關稅，中國商務部今晚抨擊歐方罔顧事實和世貿組織規則，不顧多方呼籲與勸阻「一意孤行」，揚言將密切關注後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中企合法權益。

中國商務部12日晚間以層級較高的不具名發言人名義回應稱，歐方「罔顧事實和世貿組織（WTO）規則」，無視中方多次強烈反對，不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻「一意孤行」。中方對此高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對。

發言人宣稱，歐方裁決披露中的認定「缺乏事實和法律基礎」。歐盟執委會「罔顧中國電動汽車優勢來自『開放競爭』的客觀事實，罔顧世貿組織規則，罔顧中國相關企業對有關調查的全面配合，人為構造並誇大所謂的補貼項目，濫用『可獲得事實』規則，裁出『畸高』的補貼幅度」。

發言人並稱，這是「赤裸裸的保護主義行為」，是製造並升級貿易摩擦，「是以維護公平競爭為名行破壞公平競爭之實，是最大的不公平」。歐方此舉不僅損害了中國電動汽車產業合法權益，也將擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈、供應鏈。

發言人還稱，歐盟執委會「一手高舉綠色發展大旗，一手揮舞保護主義大棒」，將經貿問題「政治化、武器化」，不符合中歐領導人關於加強合作的共識精神，將影響中歐雙邊經貿合作氛圍，不利於歐盟消費者自身的利益，也將破壞歐盟自身綠色轉型和全球應對氣候變化合作的大局。

發言人表示，中方敦促歐盟立即糾正「錯誤做法」，確實落實近期「中法歐領導人三方會晤」達成的共識，透過對話協商妥善處理經貿摩擦。

中國商務部發言人最後揚言，中方將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

歐盟今天宣布對中國進口電動汽車加徵暫時性反補貼關稅，自7月4日實施。在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%、吉利汽車20%，上汽集團因配合調查度低，將被加徵最高額38.1%關稅。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130612